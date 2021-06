Non-vaccinés : les médecins réclament l'accès aux fichiers des patients

Comment aller chercher ces Français qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin ? Le médecin traitant pourrait être l'un des interlocuteurs les mieux placés. Ce généraliste a plus de 1 200 patients, et aimerait qu'ils soient tous vaccinés. "Il y en a quand même qui sont passés à travers le trou de la raquette et c'est important de savoir pourquoi, au moins de leur poser la question. (...) On va essayer d'expliquer, de donner des arguments pour qu'ils acceptent de se faire vacciner, ce n'est pas compliqué", explique Jean-Paul Hamon.



Un accès via l'Assurance maladie

Les médecins réclament un accès via l'Assurance maladie à la liste de leurs patients vaccinés, pour tenter de convaincre les autres. Les données de santé sont un sujet sensible, mais les médecins connaissent le secret médical. Ils attendent que la Commission nationale informatique et liberté permette enfin à l'assurance maladie de leur transmettre ces listes.