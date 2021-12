Noël sous Covid : "On va essayer de mettre un peu de gaieté malgré tout", témoigne un jeune, positif pour la deuxième fois au moment du réveillon

Avec la hausse des contaminations, qui a atteint plus de 90 000 nouveaux cas détectés le 23 décembre, des centaines de milliers de Français, contaminés, doivent rester isolés pour le réveillon, et trouver d'autres moyens de célébrer Noël.

Tout était prêt, les cadeaux emballés, mais il y a quelques jours, Laure a souhaité se faire tester, car elle commençait à "avoir un petit rhume". Le résultat est positif. La tournée familiale pour les fêtes de fin d'année tombe à l'eau.

"Nous avions prévu, avec mon compagnon, d'aller dans ma famille, habitant à Reims. Puis dans la sienne, en Lorraine", raconte-t-elle. "Sur le coup, j'étais très triste. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vus, tous ensemble. C'était l'occasion de pouvoir se retrouver, et malheureusement, ce ne sera pas cette année."

Un moment festif, même à distance

Laure ne sera pas seule près du sapin. Son compagnon, même s'il est négatif, restera près d'elle ce soir. Ils fêteront donc Noël, en amoureux, et tenteront d'avoir un moment festif, même à distance.

On va se faire un bon repas ensemble, et puis on fera une visio au moment des cadeaux, pour voir nos familles. Laure, testée positive, et isolée pour Noël à franceinfo

Comme elle, des centaines de milliers de Français seront contraints de rester chez eux. Le 23 décembre, plus de 90 000 personnes ont été testées positives au Covid-19. Et le nombre de nouvelles contaminations dépasse les 50 000 quotidiennement depuis le 11 décembre, selon Santé Publique France.

Pour Hugo, c'est la double peine: deux années consécutives qu'il est covidé, et donc isolé. "C'est vrai que c'est moralement assez déprimant", concède-t-il. Hugo réveillonnera avec son frère et un ami, positif lui aussi. "On est obligé d'accepter ce qui nous arrive et de prendre notre mal en patience. On va essayer de mettre un peu de gaieté malgré tout ce qu'il se passe, manger quelque chose de sympa. Se diriger vers un petit film, puis essayer de jouer à un jeu de societé."

Les soignants, eux aussi loin de leurs proches

Antoine, triplement vacciné, a été contaminé après un dîner, le week-end précédant Noël. Pendant que la famille sera réunie autour de la bûche, lui se retrouvera un peu isolé chez lui.

Mes parents m'ont proposé de m'emmener quelques noix de Saint-Jacques. J'aurai le droit d'avoir un petit plat de Noël sympa. Antoine, isolé après avoir été testé positif à franceinfo

Antoine explique qu'il se rattrapera plus tard, et offrira les cadeaux après Noël. Il garde le moral, et pense aux soignants qui, eux aussi, passeront le réveillon sans leurs familles, au chevet des patients.