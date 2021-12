Noël : comment sauver les fêtes alors que la cinquième vague s’amplifie ?

Pour l’heure, les Français n’ont pas renoncé aux retrouvailles en famille, en témoignent les réservations de billets de train qui retrouvent leur niveau de 2019. A quelques semaines du début des festivités, certains Français ont déjà commencé à s’organiser. L’année dernière, le gouvernement et les autorités sanitaires avaient préconisé six adultes maximum à table, deux mètres entre chaque convive et un test à réaliser avant le repas.

Un risque de contamination accru dans une rame de train

Cette année, aucun conseil n’a encore été prodigué, mais, grande différence avec 2020, le vaccin est arrivé. "Il faut avant tout se faire vacciner et surtout faire le rappel, au moins quinze jours avant les fêtes", préconise Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP). Pour se retrouver en famille, beaucoup ont déjà prévu de se déplacer, notamment en train. Mais une récente étude démontre que le risque de contamination dans une rame, même masqué, augmente de 30 %.

Parmi nos sources

Etude Institut Pasteur

Avis Haut Conseil de la Santé Publique