Covid-19 : de nouvelles mesures imminentes pour préserver les fêtes de fin d'année ?

Les Fêtes approchent, c'est le moment des courses et des préparatifs de Noël. Avec la reprise de l'épidémie, les Français commencent toutefois à se poser des questions. "Cette année encore, on va prendre des précautions, notamment quand on voit la contagion avec le nouveau variant", confie une passante, tandis qu'un autre estime qu'il faut "que tout le monde y mette du sien". La perspective du Réveillon se complique, et la menace d'un nouveau confinement commence à inquiéter. "Tout est fait (…) pour éviter un confinement. Bien sûr, ça reste dans la boite à outils", a déclaré le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur BFMTV dans la matinée du jeudi 2 décembre.

Conseil de défense sanitaire lundi 6 décembre

Seule option pour l'éviter, selon les spécialistes : 20% de contacts sociaux en moins, et des gestes barrières plus stricts. La vaccination reste également un bouclier essentiel pour freiner la cinquième vague. "Les gens savent se protéger, ils sont en plus vaccinés, ils vont tous se faire un rappel. On peut espérer que les Fêtes n'occasionnent pas de rebond", commente la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré (Hauts-de-Seine). Un Conseil de défense sanitaire se tiendra lundi 6 décembre. De nouvelles mesures pourraient être annoncées dans la foulée dans les semaines à venir.