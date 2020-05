Nice : des cours de sport dédiés aux seniors pour retrouver la forme

Un petit coin de jardin pour retrouver la forme. Premières gouttes de sueur depuis bien longtemps pour une septuagénaire niçoise, un peu fatiguée mais comblée. "Cela fait beaucoup de bien moralement parce qu'il y a la notion de groupe, c'est sympathique, le cadre est agréable, il fait beau." Le cours de sport gratuit est dispensé par un éducateur spécialisé pour le troisième age.

Des cours limités à dix personnes

"On fait des échauffements articulaires et musculaires, un petit moment de renforcement musculaire pour solliciter l'intégralité du corps et des étirements qui sont super-importants pour les séniors", détaille Aurélien Lazzaro, éducateur en activité physique adaptée. Entre 7h et 12h, le jardin du monastère du Cimiez est réservé aux plus de 65 ans. Les seniors prennent leur place sur internet ou par téléphone. Il n'y a pas plus de dix personnes par cours. De quoi rassurer les participants.