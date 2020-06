Musique : Albi s’offre un concert inédit

Ce n’est pas seulement le parking du concert. C’est à la fois la fosse, les gradins et la loge VIP. Le spectacle organisé à Albi (Tarn) s’écoute et se regarde depuis sa voiture. 30 € pour deux passagers, 40 € pour quatre. Le concert est à guichets fermés. 150 véhicules ont réservé leurs places. Un événement inédit pensé comme un rendez-vous familial. "C’est déjà un début de convivialité même si les gens ne peuvent pas être à coté", indique l’organisateur, Jacques Iribarren.

L’ambiance est au rendez-vous

Les musiciens, eux, ne savent pas très bien ce qui les attend. "On aime bien faire réagir les gens entre ou pendant les chansons. Cela va être un peu difficile de tendre un micro et de dire : ‘À vous ce soir’. Mais on est excité à l’idée de monter sur scène", confie Florent Dasque, musicien du groupe Boulevard des Airs. Sur scène, les groupes se succèdent et l’enthousiasme est au rendez-vous. L’ambiance montre d’un cran. On sort des voitures. Parfois, on monte sur le toit. Le parking devient une boite de nuit à ciel ouvert.

Le JT

Les autres sujets du JT