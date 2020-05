Municipales : vers un second tour le 28 juin ?

Quels arguments l’ont emporté pour cette hypothèse d’un second tour des municipales le 28 juin ? Il y a d’abord un argument institutionnel : il est difficile de demander à la France de redémarrer et de continuer à confiner la démocratie. Ensuite il y a un argument économique important, ce sont les maires et les présidents d’intercommunalité qui ont la main sur la commande publique qui est vraiment indispensable au redémarrage économique de la France. Et puis enfin, il y a un argument politique, et cela compte pour la majorité.

Défaite annoncée pour LREM

Parce que la majorité est pressée de prendre sa perte, que la défaite annoncée, inéluctable aux municipales au printemps, pour ne pas polluer à l’automne la reprise en main annoncée par l’exécutif. Les listes devront être déposées dès le 3 juin, donc pendant le Covid-19. Et puis il y a des enjeux municipaux qui vont durcir les enjeux nationaux, les Verts par exemple seront enfin en position de gagner de grandes villes et vont durcir le ton contre le gouvernement. Idem pour le Parti socialiste, qui joue sa survie, indique notre éditorialiste politique, Gilles Bornstein.

