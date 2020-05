Municipales : les maires élus au premier tour prennent leurs fonctions

Une salle des fêtes plutôt que l’Hôtel de ville pour installer le conseil municipal de Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Une table par élu pour les conseillers de Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Pour respecter les gestes barrière, la commune d’Herblay dans le Vald-d’Oise a, elle, réquisitionné le gymnase. La nouvelle équipe peut donc enfin prendre ses fonctions. "On n’a pas pu se mettre au travail avec toute l’équipe. Je me suis dit : ‘J’ai beaucoup de moyens à disposition, je suis seul parce que les nouveaux élus ne sont pas là, et il faut agir vite parce qu’il y a des gens en difficulté", explique Philippe Rouleau, maire LR d’Herblay-sur-Seine.

Gérald Darmanin reçoit son écharpe

À Tourcoing (Nord), si les distanciations semblent bien respectées, le port du masque n’est, en revanche, pas systématique, et l’élu, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, reçoit son écharpe, presque comme la dernière fois.

