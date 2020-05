Municipales : les Français pourront-ils voter avant cet été ?

Le conseil scientifique devrait remettre lundi 18 mai ou mardi 19 son rapport à Édouard Philippe sur la suite et la fin de ses élections municipales : quand va-t-on voter ? “Pour l’instant, aucune certitude, le second tour des élections pourrait se tenir le 28 juin. Autre hypothèse, le reporter à la rentrée, mais dans ce cas, il faudrait refaire aussi le premier tour. L’épidémie doit être sous contrôle, seule condition pour que le second tour se déroule fin juin”, détaille la journaliste Anne Bourse en duplex de Matignon (Paris).

Un vote prévu au Parlement début juin

Et de poursuivre : “Finalement le président de la République Emmanuel Macron comme le Premier ministre Édouard Philippe sont tous les deux favorables à une élection avant l’été. Mais la question reste difficile à trancher après la polémique sur le maintien du scrutin le 15 mars : cette fois le gouvernement ne veut pas être le seul à porter le fardeau de cette décision. Il envisage toujours un débat et un vote sur l'organisation l'élection : il aurait lieu début juin au Parlement.”