Municipales : les élections maintenues malgré de coronavirus

C'était l'un des principaux points sur lesquels le chef de l'État était attendu jeudi 12 mars. Lors de son allocution télévisuelle, destinée à rassurer les Français quant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, Emmanuel Macron a annoncé que les élections municipales ne seront pas reportées. Le premier tour aura donc bien lieu dimanche 15 mars et le second une semaine plus tard le 22. Reste que des dispositifs particuliers vont être mis en place pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Du gel hydroalcoolique avant de passer à l'isoloir

"Il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et les recommandations sanitaires", a précisé le président. Dans de nombreuses mairies françaises, on s'organise donc vendredi pour que tout se passe au mieux, en faisant notamment des stocks de désinfectant et de gel hydroalcoolique pour mettre à l'entrée des bureaux de vote.

