Municipales : les candidats continuent la campagne malgré le Covid-19

À Briançon, dans les Hautes-Alpes, les candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars sont en campagne. Si dans le contenu des programmes, rien ne change, la manière d'aborder les électeurs diffère d'une campagne habituelle, à cause de l'épidémie de Covid-19. "Il y a quand même des gens qui veulent nous faire la bise ou nous serrer la main, mais moi par mesure de précaution je ne touche plus personne", raconte Romain Gryzka, tête de liste "Briançon d'abord, Briançon toujours", qui, par mesure d'hygiène, tend son coude aux gens qui l'abordent.

Le maire sortant confiné chez lui

C'est une prudence justifiée dans la ville qui compte déjà 14 personnes contaminées. Pour le maire sortant, Gérard Fromm, confiné chez lui en quatorzaine, "c'est frustrant de ne pas pouvoir être directement au contact des gens. Mais on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent d'être en contact les uns avec les autres, et avec la population". Depuis son téléphone, il appelle désormais son équipe de campagne en visioconférence et ses meetings se feront donc à travers un écran.

