Municipales : le débat autour du second tour continue de faire rage

Mercredi 20 mai, pour tenter d'éclaircir la question du second tour des municipales, le gouvernement a organisé une réunion qui a duré pas moins de deux heures. Un casse-tête politique pour savoir si nous voterons dans cinq semaines. Tous les chefs de parti étaient conviés autour du Premier ministre, Édouard Philippe et, sans surprise, ils ne sont pas d’accord. Pour certains, fin juin, c’est trop tôt. L’hypothèse d’un scrutin en janvier 2020 a également été évoquée.

"Il va falloir déconfiner la démocratie"

D’autres militent en faveur d’un second tour le plus tôt possible. "On déconfine actuellement l’économie, on déconfine les élèves, qui retournent progressivement à l’école, et donc il va falloir déconfiner également la démocratie", affirme Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. À l’image des partis politiques, les Français sont également divisés sur le sujet. Certains ne veulent pas retourner voter, tandis que d’autres sont impatients de faire valoir leur droit de vote.



