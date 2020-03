Municipales 2020 : Yannick Jadot appelle au report du second tour en raison de "l'accélération de la pandémie"

Le chef de file d'EELV, Yannick Jadot, demande ce dimanche au président de la République de réunir les chefs de partis en vue d'un report du second tour des municipales.

"J'appelle solennellement le président de la République à réunir les chefs de partis dès demain matin pour tirer les leçons de ce premier tour, garantir la transparence sur les avis scientifiques et organiser le report du second tour", réclame dimanche 15 mars Yannick Jadot, le chef de file d'Europe-Ecologie Les Verts, alors que le nombre de victimes du coronavirus s'accroit.

Il demande ainsi "plus de sérieux, plus de responsabilité, et moins d'improvisation par rapport à cette élection municipale". Yannick Jadot estime qu'en raison de "l'accélération de la pandémie, de l'angoisse de nos concitoyens, le temps du débat politique doit être reporté".

"On ne peut pas à la fois se mobiliser, avoir des mesures de confinement extrêmement fortes, se dire que la santé est la priorité, et organiser un second tour avec un taux d'abstention qui va rendre la validité démocratique du scrutin un peu illusoire", dénonce l'eurodéputé.