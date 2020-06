Mont-Saint-Michel : les touristes de nouveaux admis à visiter l’abbaye

Après trois mois de silence, l’abbaye du Mont-Saint-Michel a été rouverte au public lundi 15 juin. Toutefois, avec l’épidémie de Covid-19, la visite a dû être repensée. Pas plus de 40 visiteurs toutes les 15 minutes : c’est la nouvelle règle. Les touristes étaient peu nombreux, le matin de la réouverture. Mais pour certains, il était important d’être là.



Dans les ruelles, on ne croise aucun groupe et peu de touristes. Au moins de juin, d’habitude, l’affluence peut atteindre 10 000 visiteurs par jour. "Le site du Mont-Saint-Michel, c’est plus de deux millions de personnes par an qui arpentent les ruelles et l’abbaye. L’abbaye, c’est 1,5 million de personnes. C’est un facteur d’attractivité très important donc, oui, ce sera un été inédit", estime Thomas Velter, le directeur de l’établissement public du Mont-Saint-Michel. D’autant que cet été, le site devra se passer de la clientèle asiatique et américaine

