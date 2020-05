Meurthe-et-Moselle : la colère des soignants du CHRU de Nancy

Pendant deux mois, les soignants du CHRU de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, ont intubé, réanimé et traité simultanément près de 200 malades du Covid-19. L’hôpital, saturé en avril, reprend peu à peu ses activités classiques. Mais pour les soignants, le malaise perdure. "Il y a une rage en chacun de nous qui est vraiment présente. Oui, on a réussi à le faire, mais les héros qui sont remerciés avec des médailles ou la possibilité de travailler plus, c’est un scandale, c’est inadmissible de nous faire des propositions comme celles-là", s’insurge l’infirmière Sophie Perrin-Phan Dinh, secrétaire CGT du CHRU de Nancy.

Des innovations qui doivent perdurer

Le CHRU de Nancy a travaillé en étroite collaboration avec les autres établissements du secteur public ou privé, et de nouveaux parcours-patients ont été créés. Des innovations qu’il faudrait garder selon le responsable des urgences. "La crise Covid a montré que l’hôpital public pouvait travailler autrement", explique le Dr François Braun.

