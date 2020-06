Mazamet : l’appel aux citadins à l’heure du déconfinement

Les citadins en mal de grand air pendant le confinement vont-ils succomber à la tentation, tout quitter pour venir s’installer à Mazamet (Tarn) au pied de la montagne Noire ? La ville leur lance un appel à travers des messages déclinés sur tous les réseaux sociaux : "Déconfinez-vous pour toujours à Mazamet". "Il y a eu une prise de conscience pendant le confinement. Beaucoup se sont dits que l’hyperconcentration sur de grandes métropoles n’avait pas de sens", explique le maire, Olivier Fabre.

Un prix de l’immobilier attractif

L’un des atouts majeurs de cette commune de 10 000 habitants : les prix de l’immobilier. Abandonner la capitale pour rejoindre Mazamet, Carole et Jean-Philippe ont franchi le pas l’année dernière. Ils ont acquis une maison de ville avec vue sur la montagne et profitent chaque jour de la nature. Et pour les anciens Parisiens nostalgiques de leur vie citadine, ils pourront trouver de quoi se ressourcer au Café de Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT