Mayenne : le masque déjà obligatoire dans les lieux publics clos

En Mayenne, le masque est sur tous les visages depuis l’annonce de sept foyers épidémiques ces derniers jours. L’habitude est revenue comme une évidence. Dans six communes autour de Laval, il est obligatoire de le porter dans tous les lieux publics clos. A Changé, l’arrêté municipal a été affiché dès jeudi 16 juillet. La pharmacienne n’a pas perdu une seconde : "J’ai donné les consignes aux préparateurs. Si les gens n’ont pas de masque, soit ils repartent chercher un masque, soit, si vraiment ils ne veulent pas en mettre, ils restent à l’extérieur et on leur délivrera leur ordonnance à l’extérieur, mais ils ne rentreront pas dans la pharmacie sans masque".

Pas de verbalisation prévue

Patrick Peniguel, maire sans étiquette de la commune, n’a pour l’heure pas prévu de verbaliser, mais simplement de rappeler l’importance du masque aux habitants. "Pas d’amende pour l’instant, mais on sensibilise. Je ne suis pas pour la verbalisation, on fera des rappels à l’ordre", déclare-t-il. La Mayenne anticipe le calendrier gouvernemental car l’épidémie accélère dans le département avec 382 cas confirmés et plus de 50 contaminations pour 100 000 habitants en une semaine. C'est au-delà du seuil d’alerte.

