À Châtellerault, dans la Vienne, depuis juin 2020, l'entreprise d'Olivier a recyclé 25 millions de masques usagés à travers toute la France pour en faire de nouveaux objets. Les masques sont d'abord désinfectés grâce à des rayons UV. Ils sont ensuite broyés pour en faire des confettis, qui sont transformés en un long fil de pâte, découpé en petites billes de plastique. Cette nouvelle matière est finalement fondue et moulée pour en faire de nouveaux objets. "On a tout un catalogue d'objets, on fait plein de choses différentes, on fait des cendriers, on fait des pots à crayons, on fait des supports de photos", explique Olivier.

À ses débuts, la société a collecté elle-même les masques. Désormais, les particuliers et les entreprises peuvent les envoyer directement à recycler. "On a des centaines de petites PME, d'artisans, de commerçants, de cabinets médicaux, cabinets dentaires, qui jouent le jeu, des coiffeurs... qui commandent leur boîte et qui participent aussi au recyclage à leur niveau", se réjouit Olivier.