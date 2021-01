Silence dans les transports, la recommandation sanitaire qui fait bondir les usagers

Ne plus parler, ne plus téléphoner, garder les distances de sécurité dans les transports en commun. Ces recommandations de l'acamédie de médecine permettraient de mieux lutter contre la propagation du coronavirus et notamment, les variants anglais et sud-africain, annoncés comme beaucoup plus contagieux. Des mesures divisent les usagers du métro parisien.

Ce qu'il y a d'important, c'est le masque pour tout le monde. Après, ne plus parler au téléphone, c'est un peu exagéré Un voyageur

En Allemagne, des FFP2 dans les transports

Bouche cousue et masquée, nous serions donc moins vulnérables au virus selon cet expert : "Il y a des études qui ont montré qu'en fonction du nombre de décibels, vous augmentez le nombre de postillons et donc il y a un risque qu'un certain nombre de particules virales passent au travers des différents masques".

En Bavière, les Allemands ont choisi d'imposer le port du masque FFP2 dans les transports en commun, beaucoup plus filtrants et donc plus protecteurs que les masques chirurgicaux. Mais devenus obligatoires en Autriche, ces masques utilisés dans les hôpitaux, sont aussi beaucoup plus chers. En France, cette recommandation de l'académie de médecine n'est toutefois pas présentée comme une préconisation officielle du gouvernement.