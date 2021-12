Samoëns : réveillon au cœur des Alpes

Certains passeront la fin d’année à la montagne. Il faut dire que l’ambiance y est particulièrement conviviale et chaleureuse. La station de Samoëns, en Haute-Savoie, fait le plein pour ce réveillon.

Samoëns, village niché au cœur des Alpes, au décor féérique et enneigé. C’est ici qu’une famille a choisi de passer son réveillon, de partager ensemble le dernier repas de l’année. Pour eux, ce moment était très attendu : "On s’est dit que c’était l’occasion de se retrouver, après l’année Covid qui sépare un peu les gens", dit un membre de la famille. Grands-parents, enfants et petits-fils mettent la main à la pâte.

Pas de visibilité

Au village, dès l’ouverture, les commerces font le plein, comme dans une boutique de ski. Les touristes n’ont qu’une hâte, profiter du réveillon. Un retour des skieurs qui ravi un gérant, lui qui a ouvert deux autres boutiques dans la région. "On est super contents de pouvoir retrouver notre clientèle après un an de fermeture de remontées mécaniques", confirme Vincent Glory, gérant de Sport 2000. Les annulations en hôtellerie sont en revanche fréquentes, "c’est du dernière minute, les gens n’ont aucune visibilité", déclare Elodie Coffy, gérante de l’hôtel Gai Soleil.