Covid-19 : le port du masque est désormais obligatoire en extérieur dans la plupart des stations de ski des Alpes

Les préfectures de l'Isère et des Hautes-Alpes ont à leur tour instauré la mesure à partir de vendredi, afin notamment de lutter contre la propagation du variant Omicron.

Après la Savoie et la Haute-Savoie, le port du masque est désormais obligatoire dans les centres-villes de la plupart des stations de ski de l'Isère et des Hautes-Alpes. Les préfectures des deux départements ont instauré cette mesure, qui entre en vigueur vendredi 31 décembre, afin de lutter contre la dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19 et à la circulation du variant Omicron.



En Isère, l'obligation du port du masque en extérieur à partir de 11 ans a été étendue jusqu'à nouvel ordre aux stations de ski des Deux-Alpes, de l'Alpe-d'Huez, de Chamrousse et de Villard-de-Lans, où l'affluence est "forte [...], notamment en cette période de l'année", précise un communiqué. Dans les Hautes-Alpes, la préfecture a décidé d'étendre cette même restriction aux "fronts de neige et dans les centres de stations dès ce 31 décembre et pour une durée d'un mois".

Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à celles actées récemment dans les stations de ski par les départements voisins de la Savoie et de la Haute-Savoie. En Savoie, le port du masque en extérieur était en vigueur dans les 38 stations de ski du département depuis le 24 décembre et le restera sauf prolongation jusqu'au 4 janvier. En Haute-Savoie, un arrêté pris le 30 novembre avait rendu cette restriction obligatoire dans 46 communes du département, parmi lesquelles plusieurs stations de sports d'hiver, jusqu'au 4 janvier. Cinquante-et-une communes sont maintenant concernées dans le département.