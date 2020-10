Relations sociales : la drague au temps du coronavirus

La crise sanitaire du Covid-19 a chamboulé les relations sociales, en particulier dans le cadre sentimental. En effet, avec les masques sur le visage et les bars et restaurants fermés à 21 heures pour cause de couvre-feu, il faut innover pour draguer. "C’est vrai qu’il ne reste que le regard et, du coup, c’est difficile de déchiffrer", estime une jeune femme. "Moi, je sais que je suis hyper séduite par un sourire par exemple. Je trouve ça vraiment trop beau", ajoute une autre.

L’absence de sourire

Il faut donc déduire de ce témoignage que, pour certains, le masque est un obstacle au jeu de la séduction. "C’est un peu compliqué. On est jeune, on a forcément envie de rencontrer des gens, de séduire et c’est vrai que le masque est une gêne, de plaire", juge Yotam, un étudiant. Pour d’autres, comme Yannis, ce n’est pas un problème : "On reste des hommes, des mammifères, pris par certaines pulsions. Cela ne nous empêche pas de mater comme on le fait souvent."