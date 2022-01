Protocoles sanitaires dans les écoles : la mairie de Limoges fournit des masques aux enseignants

Dans les écoles de Limoge (Haute-Vienne), des masques de protection niveau 2 sont arrivés pour les enseignants et personnels en contact avec les enfants. La mesure est appréciée, dans un contexte où les enseignants ne sont pas toujours les moyens d'appliquer les directives gouvernementales. "L'essentiel, c'est que les enfants et les personnels soient protégés, donc tous les moyens sont bons à prendre", commente Thierry Doré, directeur de l'école élémentaire Limoges Landouge.



12 000 masques pour 15 jours

12 000 masques FFP2 ont été livrés lors de la première distribution. La dotation vaut pour 15 jours, et sera renouvelable en fonction de l'évolution de la pandémie. "Ce sont des masques qui sont complètement aux normes et qui suivent les dernières directives de l'ARS, et gouvernementales", indique Delphine Bouty-Chollet, directrice des Achats, Logistique et Commande Publique à la mairie de Limoges. Achetés et stockés dès le début de la crise sanitaire par la mairie, les masques permettent aujourd'hui de renforcer les mesures anti-Covid. "C'est avec l'argent de l'impôt des Limougeauds que nous offrons la protection pour ceux qui travaillent auprès des enfants", complète Émile Roger Lombertie, maire (LR) de Limoges.