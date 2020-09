Port du masque obligatoire : un arrêté jugé trop restrictif à Strasbourg

M. Larguet, M. Justet, P. Caron, S. Agrabi, France 3 Alsace, O. Maurel, C. Meyer, E. Sizarols, B. Vidal

La préfète du Bas-Rhin pensait bien faire en imposant le port du masque obligatoire dans Strasbourg et 12 communes de plus de 10 000 habitants. Mais cela n’a pas été au goût du tribunal administratif de Strasbourg, qui a retoqué son récent arrêté. Une bonne nouvelle pour Alexandre Feltz, adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé : "Le masque est indispensable à certains moments. Peut-être qu’à d’autres, il est possible de s’en passer."

Des actions engagées dans d'autres villes

Ce cas peut-il faire jurisprudence ? Plusieurs actions ont déjà été engagées à Paris, Lyon (Rhône) ou Toulouse (Haute-Garonne) pour faire annuler des arrêtés préfectoraux. Pourtant, à Paris, le port du masque ne semble pas poser de problème. "Tant qu’il y a le coronavirus, je préfère porter le masque", témoigne une passante. Un autre habitant déclare respecter le port du masque en pleine journée mais beaucoup moins quand il se trouve dans une rue déserte à 11 heures du soir.

