Port du masque : les enfants de 47 départements vont pouvoir le retirer à l'école

Certains élèves vont pouvoir retirer leur masque à l'école. "Dans 47 départements exactement, à partir de lundi (4 octobre, ndlr), les enfants vont enfin pouvoir respirer, précise la journaliste Françoise Vallet sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 30 septembre. Les grandes villes sont exclues puisque deux critères sont nécessaires ; il faut que le nombre de cas soit inférieur à 50 pour 100 000 habitants pendant plus de cinq jours."

Collégiens et lycéens doivent encore le garder

À partir de lundi 4 octobre donc, "le masque ne sera plus obligatoire pour les enfants à l'école primaire et le sport pourra à nouveau être pratiqué en salle". "Tout ça ne concerne que les enfants de moins de 12 ans. Le personnel et les enseignants des écoles primaires, eux, vont devoir garder le masque encore un peu, idem pour les collégiens et les lycéens", conclut la journaliste de France Télévisions.