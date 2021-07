Port du masque dans les crèches : quelle conséquence pour les enfants ?

Depuis le 17 juin, les masques peuvent être retirés en extérieur, dans le jardin des crèches aussi. En revanche, le port du masque reste obligatoire à l'intérieur de ces établissements. Une contrainte qui nuirait à la communication entre les professionnels et les tout-petits. Après une année de visages cachés, d'expressions tronquées, les professionnels se demandent si quelque chose a manqué aux enfants.

Des effets à moyen et long terme ?

Les masques transparents ont vite été abandonnés, jugés inconfortables. Et puis, certains enfants en étaient presque effrayés. Alors, il a fallu déployer beaucoup de patiences, d'énergie, pour continuer à communiquer. "On a essayé d'exagérer en parlant avec les mains, en modulant la voix", confie Cyrielle Augé, auxiliaire de puériculture. Sur le visage, les enfants lisent les intentions et les émotions des adultes. Mais face à des masques, que ressentent-ils vraiment ? En apparence, ils se sont tous plus ou moins adaptés. Mais certains spécialistes s'inquiètent et redoutent des effets à moyen et long terme.