Paris : le retour du masque obligatoire dans la rue divise les habitants

C. Cuello, C. Giraud, M. Cauwel, B. Moignaux, B. Bervas

À Paris, le masque redevient obligatoire à l’extérieur à partir de vendredi 3 décembre. Une partie de l’Ile-de-France est également concernée, comme les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de l’Essonne. Qu’en pensent les habitants ?

Le masque redeviendra obligatoire à Paris et dans une grande partie de l’Ile-de-France, à partir de vendredi 31 décembre. Pour de nombreux Parisiens, le port du masque en extérieur est toutefois déjà une évidence. "Si on veut être protégé et protéger les autres, c’est indispensable", dit une passante. Pour d’autres, il ne devrait pas être une obligation. "Si je suis dans le parc de Saint-Cloud, je trouve ça un peu bête de le mettre", indique une habitante. Il y a aussi les réfractaires : "Pour moi, c’est une absurdité totale", soutient un passant.

Contamination par aérosols

Selon certains spécialistes de la santé, le masque en extérieur est inutile. "De ce qu’on sait de la contamination avec ce virus-là, ça se fait essentiellement par aérosols, (…) qui dépend du volume de l’espace dans lequel vous êtes, et donc à l’extérieur, le volume étant infini, le risque est infiniment bas", explique Martin Blachier, médecin de santé publique. Le masque sera obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans, mais pas pour ceux à vélo, à moto ou qui pratiquent une activité sportive.