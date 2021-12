Nouvel An 2022 : sensibilisation et gestes barrières au menu du réveillon

Le réveillon 2022 sera à nouveau placé sous le signe du Covid-19. Pas de couvre-feu généralisé, mais de nouvelles restrictions par endroits comme à Paris, où le masque sera de nouveau obligatoire en extérieur, et où les bars devront fermer à deux heures du matin.

L’heure est à la sensibilisation sur les Champs-Elysées. Mais vendredi 31 décembre, le masque devra faire son retour dans les rues de Paris. 9 000 policiers et militaires seront déployés pour les contrôles de la Saint-Sylvestre. En plus du port du masque, il sera interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique. Certains ont prévu de fêter le réveillon dans les bars ou les restaurants, mais là encore, il y aura des contraintes, avec l'interdiction de danser et l’obligation de quitter l’établissement à 2 heures du matin. "Si chaque bar met deux personnes dans la rue à 2 heures du matin, ça va (concentrer) les gens dans la rue", remarque Carlos Alves, gérant de La Boîte.

Des clients inquiets

Un cabaret à côté de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a décidé de maintenir sa soirée du Nouvel An, avec un repas de fête et un spectacle, sans oublier les gestes barrières. Depuis plusieurs jours, les appels des clients inquiets se multiplient. "Les gens ont besoin d’être rassurés, de savoir si c’est maintenu", dit Brigitte Febvre, responsable du Mille et une étoiles. Pour le réveillon, l’agglomération de Strasbourg (Bas-Rhin) a décidé de rétablir un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés de moins de 16 ans.