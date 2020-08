Nice : le port du masque sera obligatoire partout dès jeudi

Le préfet des Alpes-Maritimes répond ainsi à la demande formulée dans la journée par le maire Les Républicains, Christian Estrosi.

C'est une première. Le port obligatoire du masque sera étendu dès jeudi 20 août à toute la ville de Nice (Alpes-Maritimes), où il était déjà obligatoire dans un grand périmètre, a indiqué mercredi soir la préfecture.

Le préfet des Alpes-Maritimes répond ainsi à la demande formulée dans la journée par le maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi. "Pour limiter une propagation trop forte, rester cohérent dans notre lutte contre le Covid-19 et pour ne plus que d'éventuels doutes sur le périmètre du port du masque persistent, je souhaite que le port du masque soit obligatoire partout à Nice", avait-il écrit dans un communiqué de presse. Il a également rappelé que "le taux de positivité est passé en quelques jours de 1,2 à 6 et le nombre de verbalisations dressées par la police municipale [pour non-port du masque] dépasse encore les 100 par jour" dans sa ville.

Les obligations de port du masque s'étendent progressivement à de plus larges périmètres dans de nombreuses villes en France. Plus tôt jeudi, Toulouse avait été la première grande ville à annoncer qu'elle rendrait le masque obligatoire sur tout son territoire, à partir de vendredi.