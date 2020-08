Masques sanitaires : un coût important pour les parents d'élèves

Le port du masque sanitaire est obligatoire à partir de 11 ans au collège. Il doit être fourni aux enfants par les parents. Un budget conséquent pour beaucoup.Plusieurs masques par jour sont nécessaires pour aller à l’école. Un gros budget pour Éric Muller, un père de famille, qui doit équiper ses trois enfants scolarisés au collège et au lycée. Il a fait les comptes et le résultat de son calcul l’inquiète : "Les deux grandes mangent à la cantine. Ça fait quatre masques, donc deux paquets. Vous multipliez tout ça par trois : ça fait 100 euros par mois minimum pour les enfants."Les masques lavables plus économiquesToutefois, pour certaines familles, cet effort financier se justifie, comme en témoigne une jeune femme : "C’est sûr que ce sera inconfortable, mais si c’est nécessaire pour le bien de tout le monde, on le portera." Un père renchérit : "Ça va avoir un coût, ce sera quelque chose qu’on assumera." Pour une famille avec deux enfants, avec deux masques jetables par jour à 60 centimes, il faudra débourser 144 euros par mois ; avec deux masques lavables par semaine à 3 euros, 96 euros par mois. Pour les familles les plus modestes, l’allocation de rentrée scolaire a été majorée cette année. Selon l’évolution de la pandémie de coronavirus, le port du masque pourrait être étendu aux élèves de CM1 et CM2.Nathan Ramaherison, Manon Arrive, O. Maurel, B. Six, H. Strabel, A. Tribouart, M. Mouamma, V. Huon