Masques : la vente de FFP2 augmente

Depuis plusieurs jours, la vente de masques FFP2 est en constante augmentation face à la cinquième vague et au variant Omicron. La production de ce masque plus protecteur pourra-t-elle suivre la demande croissante ?

Le masque FFP2 est plus filtrant et plus couvrant que les masques chirurgicaux. Face à ce constat, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ce modèle vendu en pharmacie. "On vient de recevoir une commande de masques FFP2, ça va partir très rapidement. Je pense que d'ici une heure, il n'y en aura plus", déclare l'employé d'une pharmacie parisienne.

Des industriels confiants face à une possible augmentation de production.

Les Français semblent plus rassurés par ce masque, face à la propagation du virus et de son nouveau variant Omicron. "Plus il y a de monde, plus j'ai tendance à prendre du FFP2. Quand je suis uniquement dans la rue, je reste au masque chirurgical", témoigne le client d'une pharmacie. Pour l'instant, 600 millions de FFP2 sont encore disponibles en stock, et les industriels français sont confiants, même s'ils sont amenés à augmenter la cadence de production.