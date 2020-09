Masque, gaz, tabac : ce qui change au 1er septembre

Plusieurs nouveautés et dispositifs sont entrés en vigueur mardi 1er septembre. Le port du masque est désormais obligatoire dans les entreprises, dans les espaces clos et partagés. Un quart des foyers de contamination se crée entre collègues. Le dispositif de chômage partiel prend fin dans tout le pays sauf à Mayotte et en Guyane. À noter aussi la mise à jour du taux de prélèvement à la source, qui fait suite à la déclaration des revenus du printemps.

Hausse du prix du gaz

Les tarifs réglementés du gaz, eux, augmentent en septembre, de 0,6% en moyenne. La hausse devrait se poursuivre jusqu’en février 2021. Dans les bureaux de tabac, le prix de plusieurs marques de cigarettes évoluent : certains paquets coûteront plus cher alors que pour d’autres les prix vont diminuer. L’amende forfaitaire de 200 euros, avec inscription au casier judiciaire, pour les consommateurs de cannabis et de cocaïne entre en vigueur le 1er septembre.