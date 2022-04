Maquillage : avec la fin du port du masque, le rouge à lèvres fait son grand retour

Des visages démasqués et des bouches à nouveau colorées : avec la fin du port du masque en intérieur, le rouge à lèvres fait son grand retour dans la routine beauté des Françaises. Dans les rayons d'un magasin, les produits les plus plébiscités ont bien changé avec cette fin du masque. De couleurs sobres, les clientes sont aujourd'hui passées à des couleurs plus éclatantes et plus vives, comme un symbole d'une liberté retrouvée.



Un engouement qui devrait continuer

À la mi-mars, au moment où les restrictions contre le Covid-19 étaient levées, les ventes de rouge à lèvres ont bondi de 35% en seulement une semaine. L'engouement devrait continuer selon Mathilde Lion, une analyste beauté. Les Françaises renouent donc avec le maquillage après l'avoir délaissé : au plus fort de la crise sanitaire, une femme sur deux avait mis de côté son rouge à lèvres.

