Ligue des champions : le dispositif sécuritaire et sanitaire à Paris

Nicolas Coadou, M. Niewenglowski, F. Hovasse, O. Badin, C. Apiou, V. Huon

Nicolas Coadou, M. Niewenglowski, F. Hovasse, O. Badin, C. Apiou, V. Huon franceinfo France Télévisions

Fêter un sacre en Ligue des champions sur les Champs-Elysées, les supporters du PSG en rêvent depuis des années. Un rêve pas loin de se réaliser, car dimanche 23 août, jour de finale entre Paris et le Bayern Munich, la plus belle avenue du monde sera accessible uniquement aux piétons. Le port du masque sera obligatoire dans un périmètre bien plus large. Les autorités veulent à tout prix éviter les scènes de joie des supporters parisiens lors de la demi-finale. Des centaines de fans s'étaient réunis sans respecter les gestes barrières.

Les supporters se contiendront-ils ?

Environ 2 000 masques seront distribués gratuitement. En cas d'infraction, une amende de 135 euros sera dressée. Même les joueurs du PSG ont tenu à rappeler les contraintes sanitaires sur les réseaux sociaux en raison de l'épidémie de Covid-19. Certains supporters se posent la question de se rendre ou non en cas de victoire sur les Champs-Élysées. Dimanche soir, 3 000 policiers sécuriseront la zone pour éviter les dégradations. L’interdiction de tout rassemblement après la fin du match est possible.

Le JT

Les autres sujets du JT