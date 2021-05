Japon : le masque sanitaire, un objet du quotidien et un accessoire de mode

Le gouvernement prévoit de bientôt permettre de retirer le masque sanitaire en extérieur, si la situation s'améliore. Pour autant, est-ce bien le début de la fin du masque dans nos vies ? Les Japonais n'ont pas attendu la pandémie pour le porter régulièrement et il est même devenu un accessoire de mode.

Le port du masque était déjà très courant au Japon avant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, tous les Japonais le portent scrupuleusement au quotidien. "Les Japonais ont tendance à respecter les règles et les recommandations, c'est pour ça que je le porte, c'est une contribution au bien commun", lance un passant rencontré à Tokyo. "Les Japonais sont habitués à porter le masque, depuis longtemps on le porte lorsqu'on est enrhumé ou allergique au pollen, par exemple", explique une Japonaise. Des boutiques de masques en proposent de toutes les couleurs et de toutes les matières.

Un masque en perles pour les grandes occasions

Le masque est même devenu un accessoire de mode. Le plus cher d'un magasin spécialisé, un masque avec des pierres Swarovski, coûte 100 000 yens, soit environ 750 euros. Une bijoutière fabrique même un masque en perles à porter élégamment sur un autre masque pour les grandes occasions. Fantaisistes ou pas, les scientifiques sont persuadés qu'ils auront permis de protéger les Japonais.