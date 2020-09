Italie : une rentrée après six mois sans école

Téléphone portable à la main, masque sur le visage… c'est une rentrée des classes spéciale à Rome en Italie après six mois sans école. Un record en Europe. Le retour des petits en classe était un soulagement pour les parents. "On est très content que les enfants rentrent enfin à l'école, parce que l'école primaire est vraiment importante", confesse une mère de famille.

Une chapelle transformée en classe

Dans cette école se trouve la curiosité de cette rentrée : une classe a priori banale, mais on découvre des symboles religieux partout sur les murs. Il s'agit en réalité d'une chapelle transformée en classe, utilisée pour respecter les consignes sanitaires. "Nous sommes en fait dans l'église de notre école et la seule solution que l'on a trouvée a été de mettre les tables des écoliers à la place des bancs de l'église" explique Andrea Biondi, directeur de l'institut de La Salle-Pie IX de Rome. Les autorités transalpines ont investi plus de sept milliards d'euros pour l'école, et le pays est le seul d'Europe à fournir chaque jour un masque à ses élèves et à tous ses enseignants. Mais les élèves du sud du pays n'ont pas pu effectuer leur rentrée.

