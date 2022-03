Fin du port du masque en entreprise : les salariés ont hâte de le retirer

La fin du port du masque obligatoire en entreprise, prévue lundi 14 mars, après deux ans de pandémie, annonce presque un retour à la "vie d'avant". Avec la vaccination et les nombreuses contaminations, l'un des salariés, Rafael Crouzet, espère que l'immunité collective est atteinte et évitera un nouveau pic de contaminations. Lundi 14 mars, le pass vaccinal disparaîtra également.

Les salariés à distance peuvent revenir en présentiel

Dans l'entreprise Agiconomie.com, un tiers des 70 collaborateurs travaille à distance. Dès lundi, tous les salariés pourront retourner dans les locaux. "On a une grosse partie de nos collaborateurs qui souhaitaient revenir au bureau, donc on est très heureux de pouvoir les réaccueillir plus fortement", explique Paolin Pasco, directeur général de la société Agiconomie.com. Cependant, un ou deux jours de télétravail par semaine seront toujours possibles. Le port du masque restera obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé.