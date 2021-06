Fin du masque obligatoire en extérieur : le soulagement des Français

Retrouver le visage des passants dans la rue et respirer librement, certains n’attendaient que cela. Depuis jeudi 17 juin, c’est désormais possible en France et beaucoup s’en réjouissent. "Je suis très soulagée, très contente", confie une femme. "Cela fait du bien, on se sent un peu libre, on se sent respirer, vivre", indique une jeune femme jeudi matin. "On remercie le gouvernement d’écouter les attentes de la population et je pense que c’est une bonne mesure pour se déconfiner et profiter un peu plus de l’été", indique un jeune homme.

"Je pense que cela est un peu rapide"

Une libération qui intervient 10 jours avant la date prévue du 30 juin. Selon le Premier ministre Jean Castex, la situation s’améliore plus vite qu’espéré. Même si certains restent tout de même prudents. "Je pense que cela est un peu rapide. J’ai peur qu’il y ait à nouveau une vague si pendant l’été les gens se laissent un peu aller", précise une femme. Dans un lieu bondé, une file d’attente ou encore un marché, il faut continuer à porter le masque sanitaire.