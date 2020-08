Fermeture des bars et restaurants à 23h dans les Bouches-du-Rhône : "Ça me paraît hypocrite", commente Samia Ghali

La seconde adjointe à la mairie de Marseille dénonce des mesures contraignantes pour les restaurateurs qui ont investi dans les gestes barrières.

Depuis mercredi 26 août, les bars et restaurants du département des Bouches-du-Rhône doivent fermer entre 23 heures et 6 heures, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. "Ça me paraît hypocrite", a réagi sur franceinfo Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille. "D'un côté on va dire aux restaurateurs qui ont investi pour rester dans les gestes barrières 'vous vous allez fermer mais par contre, sur le Vieux-Port, la personne qui va faire des tresses, l'autre qui va vendre des bricoles, ceux-là on les a laissés faire tout et n'importe quoi pendant l'été"", a-t-elle dénoncé.

Samia Ghali a pointé du doigt par ailleurs la situation "dans les transports en commun à Marseille" où "les gens sont collés les uns aux autres". "Il n'y a pas de gestes barrières parce que de fait quand vous touchez la rampe qui vous permet de ne pas tomber, celui qui monte derrière vous il touche la même rampe", ce qui selon elle contribue à la propagation du virus. "On est dans l'hypocrisie totale, mais ça coûte de l'argent, ça demande des efforts aux collectivités, et là on n'a pas envie d'obliger les collectivités à faire des efforts", a jugé l'élue.

Les gens utilisent le même masque et ne sont pas protégés

Par ailleurs, l'obligation du port du masque à Marseille est généralisée depuis mercredi dans tous les espaces publics pour les plus de 11 ans. "Est-ce qu'on doit porter le masque pour ne pas avoir un PV ou est-ce qu'on doit porter le masque pour se protéger ?", s'est interrogée Samia Ghali. "On est dans l'hypocrisie totale parce que les gens achetaient au départ les masques en pensant que c'était temporaire, mais maintenant comme ça dure, les gens ne peuvent pas, c'est un vrai budget", a-t-elle indiqué. Elle a assuré que "des gens utilisent le même masque" pendant plusieurs heures. "Ils ont un masque, mais en réalité ils ne sont pas protégés", a-t-elle ajouté.