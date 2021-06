Eurozapping : le Covid-19 recule au Danemark, mais progresse en Russie

Au Danemark, l'obligation du port du masque a été levée. Avec le recul de la pandémie de Covid-19 et l'efficacité de la vaccination, les autorités ne l'imposent plus que dans les transports publics. Autre changement : les restaurants et bars peuvent fermer à minuit.

Le pass numérique se développe en Allemagne

À Moscou (Russie), la situation sanitaire s'aggrave. Les contaminations rebondissent avec près de 7 000 nouveaux cas quotidiens. Pour ralentir la pandémie, le maire de la capitale a décrété une semaine chômée, la fermeture des centres commerciaux, des parcs, des aires de jeux et davantage de contraintes pour les bars et les restaurants.

En Allemagne, les pharmacies peuvent émettre des certificats de vaccination numériques pour les personnes ayant reçu deux doses. Celles-ci peuvent ensuite transférer leurs données sur une application avec leur code QR. Le pass numérique sanitaire permettra aussi d'accéder à des lieux plus facilement, comme des événements.