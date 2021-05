États-Unis : la fin des masques sanitaires pour les vaccinés contre le Covid-19

"Je ne porte pas de masque, et en toute légalité puisque cela fait déjà plusieurs semaines que le masque n'est plus obligatoire en extérieur mais surtout aussi en intérieur", relève le journaliste France Télévisions Loïc de la Mornais, en duplex depuis Washington aux États-Unis. "On voit de moins en moins de masques dans les centres commerciaux, même dans les salles de cinéma. Attention, le masque reste obligatoire dans les transports publics et dans les magasins si on vous le demande".

Convaincre les derniers Américains à se faire vacciner

"Joe Biden a dit qu'il voulait récompenser ceux qui s'étaient fait vacciner", poursuit le journaliste, car aux États-Unis, la vaccination a atteint un plateau. Il faut donc convaincre les plus réticents ou les retardataires. Depuis quelques semaines, des loteries sont également organisées pour récompenser les vaccinés. Les premiers gagnants viennent de tomber, avec un million de dollars pour certains ou quatre ans d'études payées.