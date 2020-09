Éducation nationale : une rentrée scolaire inédite pour 12,4 millions d’élèves

Depuis le collège de la Grange-aux-Belles, dans le 10e arrondissement de Paris, mardi 1er septembre, la journaliste de France Télévisions Sonia Boujamaa explique qu’il s’agit d’une rentrée inédite : "Les élèves vont retrouver le chemin de l’école pour la première fois depuis six mois et dans ce collège comme partout en France, le port du masque sera obligatoire pour les enseignants et tous les élèves de plus de 11 ans, en cours et pendant la récréation".

Protocole sanitaire

Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un protocole strict. Il faudra se laver les mains, aérer et nettoyer les locaux plusieurs fois par jour et surtout, faire en sorte que les élèves ne se croisent pas trop. Dans les zones où la circulation du virus est active comme en Île-de-France ou les Bouches-du-Rhône, le ministère n’exclut pas un durcissement du protocole dans les prochains jours.