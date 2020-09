VIDEO. Coronavirus : si une école ou une classe est fermée, "le congé parental sera possible", assure le porte-parole de gouvernement

Si une école ou une classe ferme en raison d'une contamination, "le congé parental sera possible pour les parents", a déclaré mardi 1er septembre sur franceinfo Gabriel Attal. La rentrée scolaire a lieu mardi 1er septembre pour plus de 12 millions d'élèves dans un contexte toujours particulier lié à la crise du coronavirus. Le porte-parole du gouvernement a assuré que les élèves "peuvent avoir confiance. On a mis en place un protocole sanitaire, des mesures pour garantir que les risques de contamination sont réduits au maximum dans le cadre de l'école."

"Si on a le sentiment que le virus a pu circuler dans une classe ou un établissement, on pourra être amené à fermer une classe ou un établissement, a poursuivi Gabriel Attal sur franceinfo. La décision est prise par le rectorat et l'Agence régionale de santé au niveau local. Des solutions devront être mises en place" pour aider les parents et permettre "un suivi pédagogique. Il y aura une continuité des enseignements."

Pour gérer au mieux d'éventuels cas de contamination, "on a mis en place tous les scénarios avec la réaction et les mesures qu'il faut prendre si jamais un cas était détecté dans une école", a expliqué Gabriel Attal.

Si un cas est détecté dans une école, on isole l'élève concerné, on s'assure qu'il ait bien son masque sur lui, qu'il n'est pas en contact avec d'autres élèves. On fait un test si on considère qu'il y a une suspicion. Ensuite, on invite les élèves, les enseignants qui ont pu croiser cet élève à s'isoler. Gabriel Attal à franceinfo

"On va faire en sorte d'accélérer le diagnostic et le résultat, a poursuivi Gabriel Attal. La consigne a été donnée aux établissements de faire en sorte qu'il y ait le moins de brassage possible des élèves. Dans certains départements, on va faire en sorte que ce ne soit pas les élèves qui changent de classe, mais les enseignants, pour qu'il n'y ait pas trop de groupes qui se croisent."

Le déjeuner à la cantine se fera "par groupe avec des services plus étalées pour qu'on n'ait pas une cantine bondée", a expliqué Gabriel Attal. "Des consignes ont été données pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'élèves au même moment."

Si un enfant se présente sans masque, "on ne va pas le renvoyer chez lui, il y a des petits stocks de masques constitués dans les établissements pour être en mesure de l’équiper d’un masque. On fait preuve à la fois de bon sens, de pragmatisme et surtout de confiance vis-à-vis des familles", a conclu Gabriel Attal.