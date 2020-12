Écosse : des étiquettes intelligentes sur les masques pour lutter contre le Covid-19

Il arrive de ne plus savoir depuis combien de temps on porte un masque et de douter de son efficacité. Mais un groupe de chercheurs écossais a mis au point une solution. Le Dr. Graham Skinner, responsable du développement de produits chez Insignia Technologies, explique : "On a développé cette technologie innovante qui se présente sous la forme d'étiquettes qui changent de couleur. Nous pensons qu'elles peuvent être utilisées sur les masques comme un rappel, mais aussi pour éduquer les gens sur la durée d'efficacité d'un masque."



L'étiquette passe du jaune au bleu



Lorsque l'étiquette change de couleur, il faut changer son masque. "D'abord, les étiquettes sont jaunes, développe le Dr. Skinner, et sont ensuite appliquées sur le masque. Puis, le cercle central change progressivement de couleur, passant du jaune au bleu sur une période définie. Cela peut prendre quatre ou six heures." Les pigments utilisés passent du jaune au bleu une fois exposés au CO2. En effet, plus il y a de dioxyde de carbone, moins l'air est filtré. Ces étiquettes intelligentes s'utilisent sur des masques jetables et réutilisables.