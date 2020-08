DIRECT. Coronavirus : à Cannes, le masque devient obligatoire jusque dans les halls d'immeuble

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Aurel. Je n'ai pas de carte à vous proposer, mais vous trouverez toutes les infos sur le site du ministère des Affaires étrangères. Pour faire simple, les personnes arrivant depuis l’espace européen ou de l’un des pays suivants (Australie, Canada, Corée du sud, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Thaïlande, Tunisie, Uruguay) ne font pas l’objet de mesure particulière. Pour les autres, il faut effectuer un test préalable PCR ou se soumettre à une quatorzaine.

: Bonjour quels sont les pays qui sont soumis à une quarantaine quand ils arrivent en France merci et bonne journée à tous

: A 8 heures, entre le café et les tartines, on vous propose un nouveau point sur l'actualité :



Le gouvernement doit présenter aujourd'hui aux partenaires sociaux de possibles "évolutions" des protocoles sanitaires. Hier, Emmanuel Macron a appelé les Français à la fraternité. "La crise sanitaire exige que nous nous protégions tous mutuellement", a-t-il déclaré.



Au premier soir de la convention démocrate, Michelle Obama dénonce le "manque total d'empathie" de Donald Trump et affirme qu'il n'est "pas le bon président" pour les Etats-Unis.





Au moins 5 000 partisans de l'opposition se sont de nouveau rassemblés hier à Minsk pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko. Leur cheffe de file, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, est prête à "assumer ses responsabilités".



Ce soir (21 heures), le PSG affronte Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions. "Nous sommes absolument prêts", assure Thomas Tuchel.

: Face à l'augmentation de cas de contamination par le coronavirus en France, certains pays comme le Royaume-Uni ont décidé d'imposer une période d'isolement aux voyageurs venus de l'Hexagone. Alors quels pays imposent une quatorzaine aux voyageurs venus de France ? Voici une carte pour vous permettre de vous y retrouver.







: À deux semaines de la rentrée, les règles sanitaires à mettre en place dans les classes restent floues pour les enseignants. Le dernier protocole, établi fin juillet, semble ne plus correspondre à la situation actuelle. Les syndicats demandent donc à Jean-Michel Blanquer de se pencher au plus vite sur ce dossier. On fait le point dans cet article.

: "L’agenda est vide." Le tourisme relève tout doucement la tête en Mayenne. Un peu plus d'un mois après la découverte de plusieurs foyers de contamination de Covid-19 dans le département, la Mayenne tente de se débarrasser de cette mauvaise image. Reportage.





: La mairie de Cannes a pris un arrêté municipal prenant effet aujourd'hui pour rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos publics et privés collectifs dès lors que les mesures de distanciation physique ne peuvent être respectées, indique la mairie sur sa page Facebook. Cela concerne notamment les ascenseurs, les halls d'immeuble, ou encore les couloirs et salles de réunion dans les entreprises.

: La préfecture des Pyrénées-Orientales autorise une jauge de 8 000 spectateurs pour le match amical de rugby USAP-Colomiers, au stade Aimé-Giral à Perpignan. France 3 vous explique tout.

: Un nombre inédit d'électeurs devraient voter par correspondance à cause de la pandémie de Covid-19 lors de la présidielle américaine. Mais les retards chroniques affichés par l'US Postal Service laissent craindre que certains d'entre eux soient privés de vote. Voici pourquoi le vote par courrier pourrait être un facteur important de l'élection.





: "Ils travaillent déjà masqués." L'Alsace s'intéresse aux travailleurs qui ont pris les devants, alors que le gouvernement doit présenter aujourd'hui aux partenaires sociaux de possibles "évolutions" des protocoles sanitaires.





: Il est l'heure de notre traditionnelle revue de presse matinale. Libération titre sur la crise économique liée à la pandémie avec en titre : Série noire. Le quotidien revient (article payant) sur les suppressions d’emplois qui touchent des pans entiers de l’économie, notamment dans le textile, l'hôtellerie, l'automobile, l'aéronautique...





: Après le Met et le musée Whitney, le célèbre Museum of Modern Art (MoMA) de New York a annoncé hier qu'il rouvrirait ses portes le 27 août. Il s'agit d'une nouvelle preuve que la capitale économique et culturelle américaine reprend quelques couleurs après cinq mois de paralysie due à la pandémie.

: L'université de Caroline du Nord à Chapel Hill annonce le passage aux cours en virtuel pour près de 20 000 de ses étudiants après des dizaines de cas positifs la semaine de la rentrée. L'établissement se résigne à un choix déjà fait par des centaines d'autres universités.

: Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé à 225 404, soit 1 390 cas de plus que la veille, selon les données communiquées par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

: Commençons de siute par un point sur l'actualité :



• Le gouvernement doit présenter aujourd'hui aux partenaires sociaux de possibles "évolutions" des protocoles sanitaires. Hier, Emmanuel Macron a appelé les Français à la fraternité. "La crise sanitaire exige que nous nous protégions tous mutuellement", a-t-il déclaré.



• Au moins 5 000 partisans de l'opposition se sont de nouveau rassemblés hier à Minsk pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko. Leur chef de file, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, est prête à "assumer ses responsabilités".



• En France, les violences au sein des couples ont fait 173 morts en 2019, dont 146 femmes, selon les chiffres officiels. Le nombre de féminicides a progressé de 21% en un an, faute de "politiques publiques ambitieuses", déplore le collectif NousToutes.





• L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa en s'imposant largement face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (5-0). Ils joueront le titre face au FC Séville, vendredi soir, à Cologne (Allemagne). Ce soir (21 heures), le PSG affronte Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions.

: Ce direct est désormais terminé. Voici les principales informations de cette fin de soirée :



• A la veille de la présentation aux partenaires sociaux de possibles "évolutions" des protocoles sanitaires, Emmanuel Macron a appelé les Français à la fraternité. "La crise sanitaire exige que nous nous protégions tous mutuellement", a-t-il déclaré.



• Les violences au sein des couples ont fait 173 morts en 2019, dont 146 femmes, selon les chiffres officiels. Le nombre de féminicides a progressé de 21% en un an, faute de "politiques publiques ambitieuses", déplore le collectif NousToutes.



• Des milliers de partisans de l'opposition se sont de nouveau rassemblés à Minsk pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko. Leur chef de file, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, s'est dit prête à "assumer ses responsabilités".



• L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa en s'imposant largement face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (5-0). Les Italiens joueront le titre face au FC Séville, vendredi soir, à Cologne (Allemagne).

: Face à la hausse des contaminations observée depuis un mois, Malte ordonne la fermeture des discothèques, bars de nuit, salles de concerts et clubs sportifs de l'île. Le masque est rendu obligatoire dans les lieux publics clos.

: Le gérant d'une boîte de nuit du Barcarès (Pyrénées-Orientales) a été placé en garde à vue, hier soir, pour avoir ouvert son établissement malgré l'interdiction, selon France Bleu Roussillon. Il a été libéré aujourd'hui et placé sous contrôle judiciaire.

: "A l'heure où notre pays, comme beaucoup d'autres, traverse une crise inédite, la crise sanitaire exige que nous nous protégions tous mutuellement, que nous soyons chacun responsable de tous."



Lors de la cérémonie d'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas (Var), le chef de l'Etat a appelé les Français à faire preuve d'unité et de fraternité, en dressant un parallèle avec l'esprit ayant conduit à la libération de la France il y a 76 ans.

: Pas de dérogation en revanche pour le club de foot de Bordeaux, qui souhaitait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs contre Nantes, samedi, en Ligue 1. "C'est toujours le facteur épidémique qui prime. Il faut rappeler que la Gironde est en vigilance modérée", nous explique la préfecture, qui maintient la barrière de 5 000 personnes.

: Le club de rugby de Perpignan a été autorisé, aujourd'hui, à accueillir jusqu'à 8 000 supporters vendredi. La préfecture justifie cette dérogation par la situation épidémique locale et un protocole strict, avec masque obligatoire et supporters placés par groupes de dix personnes avec séparation de plusieurs rangs.

: La dérogation accordée au parc du Puy du Fou pour accueillir jusqu'à 9 000 spectateurs, samedi, a fait polémique. Si vous avez coupé pendant le week-end, nous vous expliquons les dessous de cette dérogation, qui constitue une première.









: "Je suis prêt à vous parier que demain on retrouvera le nombre normal [de cas positifs]."



Sur BFMTV, ce médecin souligne que la baisse du nombre de nouveaux cas annoncée ce lundi par rapport aux derniers jours est essentiellement liée à la fermeture de lieux de dépistage le dimanche.



: Le Covid-19 a fait 19 morts supplémentaires depuis hier à l'hôpital, selon la directeur général de la santé. Le bilan total de l'épidémie en France est désormais de 30 429 victimes.

: Comme Santé Publique France, la direction générale de la santé annonce avoir recensé 493 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés a augmenté de 65 en 24 heures pour atteindre 4 925, sa troisième hausse quotidienne consécutive. Sur ce nombre, 384 se trouvent dans un service de réanimation, soit huit de plus qu'hier soir.

: Le président de Théâtres privés en région appelle à distinguer les cinémas et les théâtres. "Les cinémas veulent garder le masque non obligatoire" et n'ont pas besoin d'une jauge à 100% "parce qu'ils ont des pop-corn, ils ont des glaces, ils font sept séances par jour. Nous, les théâtres, on fait une séance par jour d'un spectacle vivant", souligne-t-il.

: @Mélanie @guingui @Important : En effet, il ne faut pas se réjouir trop vite à la lecture des derniers chiffres donnés par Santé Publique France. De manière générale, comme nous l'expliquions ici, les diverses variations quotidiennes doivent toujours être interprétées avec prudence.

: Les cas de coronavirus sont toujours plus bas lundi et mardi (tests du weekend), ce n'est pas une baisse réelle. Ils vont remonter au dessus de 3 000 à partir de mercredi.

: En même temps, nous sommes dimanche. Du coup, il y a moins de tests.

: Cette baisse des cas est due au 15 août, non ? Merci

: Nos collègues du bureau de France Télévisions en Italie font le point sur la situation de l'autre côté des Alpes.

: Selon Santé Publique France, la France a enregistré 493 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures, un chiffre en forte baisse par rapport aux jours précédents. Pour rappel, la barre des 3 000 cas avait été franchie hier et avant-hier, du jamais vu depuis le début du déconfinement.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce lundi :



La pression monte sur Alexandre Loukachenko. Alors que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Minsk, l'autocrate biélorusse a été chahuté par des ouvriers lors d'une visite dans une usine. Un sommet extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE aura lieu mercredi par visioconférence pour discuter de la situation.



Conséquence de la crise du coronavirus, la compagnie aérienne Ryanair annonce l'annulation de 20% de ses vols en septembre et octobre, en raison d'une moindre demande. Ces annulations concernent notamment la France et l'Espagne, deux pays visés par la quarantaine imposée par le gouvernement britannique. Suivez notre direct.



L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, qui a quitté son pays début août en raison de soupçons de malversations, est aux Emirats arabes unis, a annoncé la maison royale. L'ex-souverain, âgé de 82 ans, s'y est rendu "le 3 août et y reste", a déclaré un porte-parole, sans autre précision.



L'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu va être reprise par la Foncière immobilière bordelaise, selon un jugement du tribunal de commerce de Lille. L'offre de reprise prévoit que 2 619 des 3 100 salariés, et 511 des 634 magasins, soient conservés.

: Du côté de La France insoumise, qui réunit ses "AMFiS d'été" à Valence (Drôme) également à partir de jeudi, un protocole sanitaire "validé par la préfecture" a été mis en place, selon le mouvement.

: Seules 500 personnes, au lieu de 3 000, seront accueillies pour les journées d'été d'Europe Ecologie-Les Verts, qui se tiennent de jeudi à samedi à Pantin (Seine-Saint-Denis). "On s'était donné le week-end pour réfléchir au maintien ou non de nos journées d'été. Finalement, après avoir joint l'Agence régionale de santé, on a décidé de les maintenir mais en divisant par six le public", explique Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.

: Le gouvernement britannique a fait état ce lundi de 713 nouveaux cas confirmés de Covid-19. C'est la première fois en six jours que le Royaume-Uni enregistre un nombre d'infections quotidien inférieur à 1 000. Par ailleurs, trois décès supplémentaires imputés à l'épidémie ont été dénombrés.

: "S'il vous plaît votez, et ne votez pas pour un tueur." Dans une vidéo publiée hier sur Instagram, l'actrice Sharon Stone, visiblement émue, évoque le cas de sa sœur, Kelly Stone, et de son mari Bruce, tous les deux à l'hôpital en train de se battre contre le coronavirus. Elle appelle les Américains à voter pour le tandem Joe Biden-Kamala Harris. Retrouvez ses déclarations dans notre article.

: Bonjour @gwenan. Easyjet n'a pas communiqué sur des annulations de vol en septembre et octobre, mais la compagnie a confirmé la fermeture de trois bases au Royaume-Uni : celles de Stansted près de Londres, de Southend dans l'est de l'Angleterre et de Newcastle, à partir du 30 août. Le syndicat Balpa avait dévoilé ce projet fin juin et prévenu que 700 postes pourraient être supprimés.

: Bonjour FranceInfo : vous indiquez que Ryanair supprime 20% de ces vols cet automne en raison d'une moindre demande. Qu'en est-il d'Easyjet qui supprime aussi de nombreuses lignes sur septembre et octobre ?

: L'inquiétude grandit dans les Ehpad à mesure que le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente. Un établissement de la banlieue de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a enregistré neuf décès parmi ses pensionnaires en seulement une semaine. Reportage de France 2.









: A Wuhan, berceau du Covid-19, une fête techno fait polémique. Les images de centaines de fêtards collés les uns aux autres dans l'eau ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, alors que la province du Hubei n'a pas connu de nouveaux cas de contamination depuis mai. Plus de détails dans notre article.







(AFP)







: Bonjour @Manu, l'une de nos journalistes est actuellement en train de contacter différentes préfectures afin de les interroger sur la question des dérogations. C'est en effet au préfet de chaque département qu'il revient d'accorder ou non une dérogation, en fonction de la situation sanitaire locale. A Perpignan (il ne s'agit certes pas de foot mais de rugby), l'Usap a ainsi obtenu l'autorisation d'accueillir 8 000 spectateurs vendredi prochain.

: Bonjour Ilan et bonjour à toute l'équipe de FI. Coronavirus et dérogation : pour les footeux, est-ce qu'avec tout ce qu'on lit, les dérogations pourraient être autorisées si les conditions sanitaires sont remplies ? Les clubs pourront-ils suivre ? Merci et bonne reprise pour les aoûtiennes/aoûtiens ☹️

: Nous vous parlions il y a quelques minutes d'une réduction de 20% des vols de Ryanair en septembre et octobre. La compagnie irlandaise, qui avait prévu jusqu'à présent de tourner à 70% de ses capacités en septembre, explique dans un communiqué n'avoir d'autre choix que de diminuer le nombre de vols prévus, notamment vers la France et l'Espagne, deux pays visés par la quarantaine imposée par le gouvernement britannique.

: Bonjour @Humman. En effet, difficile de s'y retrouver parmi toutes les annonces concernant les vaccins contre le Covid-19. Pour y voir plus clair, je vous conseille de lire ou de relire cet article que nous avons rédigé il y a une dizaine de jours mais qui reste largement d'actualité. Vous pourrez comprendre quels sont les différents types de vaccins à l'essai et où en est leur conception.

: Bonjour. Avez-vous des informations sérieuses concernant l'avancement des recherches pour un vaccin contre le Covid-19 ? Car sur certains sites, c'est tout et n'importe quoi. Difficile de s'y retrouver ! Merci.