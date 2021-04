Désintox. États-Unis : non, le Texas n'a pas démontré l'inutilité du port du masque anti-covid

Le Texas aurait-il démontré l’inutilité du masque ? C’est ce que pensent prouver de nombreux internautes et médias trumpistes, se réjouissant de voir le nombre de cas diminuer dans cet État du sud des États-Unis. Début mars, le gouverneur républicain texan a annoncé la fin du port du masque obligatoire. Et, de fait, cette semaine, le nombre de cas positifs, de personnes hospitalisées et de morts est au plus bas depuis des mois. La preuve, donc, que le masque ne sert à rien ? C’est aller un peu vite en besogne.

Il est, globalement, compliqué d'estimer l'efficacité, ou l'inefficacité, d'une mesure particulière sur la circulation du virus. Selon certains spécialistes, les bons résultats du Texas sont surtout dus à la récente vague de froid qui a empêché les gens de sortir et servi en quelque sorte de confinement, ainsi qu’aux progrès de la campagne de vaccination.

Par ailleurs, le fait que le masque ne soit plus obligatoire ne signifie pas qu’il n’est plus porté. Selon une enquête de modélisation de l’Université Southwestern Texas, si le nombre de personnes déclarant porter un masque en public a légèrement diminué, il reste supérieur à 85%. Une autre enquête montre quant à elle que 87,4% des entreprises comptent maintenir le port du masque obligatoire pour leurs employés et 72,9% pour leurs clients.

Bref, difficile de tirer des grands enseignements de la fin du masque obligatoire... si les citoyens texans continuent en fait à le porter. Enfin, si les experts sont optimistes sur la situation au Texas, il ne faut pas se réjouir trop vite. Le Conseiller santé à la Maison Blanche Anthony Fauci a rappelé qu’il était arrivé que le nombre de cas s’améliore, puis explose soudainement.

