Covid-19 : un maire du Tarn demande la levée du port du masque

Le maire de Mazamet (Tarn) a fait ses calculs : dans cette ville de 10 000 habitants, 1 600 personnes sont vaccinées chaque semaine depuis six semaines. Olivier Fabre estime à au moins 50% le nombre d'adultes protégés par une première dose. Il a donc demandé à la préfète du Tarn la levée du port du masque en plein air. "Aujourd'hui on sait que les risques de contamination sont très faibles, et ils sont encore plus faibles pour les gens vaccinés puisque le vaccin protège à 80%, explique ce dernier. 80% de risque en moins de contaminer les autres, et 80% en moins d'être soi-même contaminé, donc l'idée c'est de réfléchir à un assouplissement".





Les habitants divisés



Dans le Tarn, le taux d'incidence est bas : 123 cas positifs pour 100 000 habitants. Certains jugent l'initiative bienvenue. "Je pense que ça ne sert à rien, il faut supprimer le masque", témoigne une riveraine. Bien d'autres, même s'ils sont vaccinés, prônent la retenue : "il faut attendre qu'il y ait un plus fort pourcentage de population qui soit vacciné", estime ainsi une femme.