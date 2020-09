Covid-19 : le port du masque généralisé à Strasbourg va-t-il être suspendu par la justice ?

Porter le masque partout, tout le temps, c’est désormais le quotidien de toutes les communes de plus de 10 000 habitants dans le Bas-Rhin. Le tribunal administratif, qui juge l’arrêté excessif, a demandé à la préfète de l’assouplir. Il devra exclure les communes et les périodes horaires qui ne sont caractérisées par une forte densité de population. D’autres procédures ont également été lancées à Paris, Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône), Nice (Alpes-Maritimes) et dans plusieurs communes du Sud-Ouest. Le cas de Strasbourg pourrait, de fait, faire jurisprudence.

Florence Griffon répond en plateau aux questions des téléspectateurs. Doit-on porter le masque en voiture ? Hors véhicules professionnels partagés et co-voiturage, non, la voiture étant un lieu privé. Les médecins sont, quant à eux, tenus de porter le masque en consultation, et les patients en droit de l’exiger. Enfin, si un employeur refuse d’imposer le port du masque en entreprise, il est possible de contacter le Comité social et économique de sa société ou la médecine du travail.

