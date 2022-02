Covid-19 : les personnes immunodéprimées vont pouvoir recevoir gratuitement des masques FFP2 en pharmacie

Une décision attendue. Les personnes immunodéprimées, à risque de forme grave de Covid-19 et pour lesquelles la vaccination n'est pas assez efficace peuvent désormais obtenir gratuitement des masques FFP2 en pharmacie, selon un arrêté paru mercredi 2 février dans le Journal officiel.

Pour pouvoir en bénéficier, ces personnes devront présenter au pharmacien une prescription médicale. Elles recevront 20 masques pour deux semaines ou 50 masques pour cinq semaines. Les personnes immunodéprimées sévères en France, représentent "entre 10% et 30%" des patients en réanimation, a expliqué sur franceinfo Yvanie Caillé, fondatrice de Renaloo, une association de patients atteints de maladies rénales. Entre "200 000 et 300 000 personnes" sont considérées comme "immunodéprimées sévères en France ", a-t-elle ajouté.

La publication de l'arrêté coïncide avec la première étape de levée des restrictions sanitaires en France. A partir de mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis, notamment les stades et établissements culturels, sont abandonnées et le télétravail n'est plus imposé, mais seulement recommandé.