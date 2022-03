Covid-19 : les Français impatients de faire tomber le masque

La fin des restrictions sanitaires, ce sera lundi 14 mars. Le pass vaccinal ne sera plus demandé pour aller au restaurant et ce sera aussi la fin du masque obligatoire en intérieur quasiment dans tous les endroits.

Dans les rues de Bordeaux (Gironde), le masque n’est plus obligatoire en extérieur, mais beaucoup le portent encore. "Je préfère attendre que la pandémie s’arrête complètement pour enlever le masque", déclare un passant. Un autre trouve que la levée du port du masque est un peu anticipée. Pour d’autres, cette mesure permet de retrouver sa liberté. "Je vais le quitter avec plaisir parce que j’ai mes trois vaccins, j’ai eu le Covid-19 et je me dis qu’il faut apprendre à vivre avec", se réjouit une femme.



Chacun ses règles

Une commerçante qui porte le masque toute la journée attend de pouvoir l’enlever avec impatience. Même enthousiasme chez une étudiante qui pense que les professeurs pourront mieux les entendre en classe. Il semble que chacun appliquera ses propres règles. Le masque restera toujours obligatoire dans les transports.